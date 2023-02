Norra võitis laskesuusa MM-i esimese kulla, Eesti 15.

Esimesest vahetusest tuli liidrina Prantsusmaa, edestades Itaaliat ja Slovakiat vastavalt 9,7 ja 14,8 sekundiga. Norra vahetas kaheksandana, kaotades liidrile 55,3 sekundit.

Marte Olsbu Röiseland tõstis Norra teiseks vahetuseks viiendaks ning Sturla Holm Lägreid andis viimase vahetuse üle liidrina. Johannes Thingnes Bö vajas eelviimases lasketiirus kolme varupadrunit, mistõttu kukkus suursoosik Itaalia järel teiseks.

Viimasest lasketiirust lahkusid Bö ja Itaalia ankurmees Tommaso Giacomel õlg õla kõrval, kuid Böl oli suusarajal rammu rohkem ja tõi Norrale (1+9) oodatud kuldmedali. Itaalia tuli hõbedale (0+6; +11,6) ning pronksmedali pälvis Prantsusmaa (0+9; +55,9).

Esikümnesse mahtusid Austria (0+3; +59,2), Tšehhi (0+7; +1.09,4), Saksamaa (1+9; +1.26,5), Šveits (0+5; +1.49,5), Kanada (0+9; +2.22,8), Rootsi (3+15; +2.33,8) ja Ukraina (0+7; +2.45,3).

Eesti teatenelik (0+6) koosseisus Susan Külm, Tuuli Tomingas, Kristo Siimer ja Rene Zahnka saavutas 26 koondise konkurentsis 15. koha, kaotust Norrale kogunes neli minutit ja 18 sekundit.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 26 võistkonda, Eesti neliku stardinumber on 17. Eesti võistleb koosseisus Susan Külm, Tuuli Tomingas, Kristo Siimer ja Rene Zahkna.

Tänavu on segateade MK-sarjas kavas olnud korra – jaanuari alguses Pokljukas sai esikoha Prantsusmaa Itaalia ja Rootsi ees, Eesti lõpetas 17. kohaga.

Valitsev maailmameister ja olümpiavõitja on Norra. Segateates jagati esimesed MM-medalid 2005. aastal, kuuel korral on võidutsenud Norra, seejuures on norralased sel distantsil võitnud kolm MM-kulda järjest. Viimati ei jõudnud Norra pjedestaalile 2017. aastal, kui maailmameistriks tuli Saksamaa Prantsusmaa ja Venemaa ees. Saksamaal on ühtekokku segateatest kolm MM-kulda, Prantsusmaal ning Venemaal kaks, korra on sel distantsil maailmameistriks tulnud ka Rootsi ja Tšehhi. Eesti seni parim tulemus maailmameistrivõistlustelt pärineb 2008. aastast, kui lõpetati 11. kohal.