Tobreluts segateatest: alati saab paremini

"Võib öelda, et tehti oma ära, aga alati saab paremini. Teatesõitudes on esimene lasketiir väga suure tähtsusega. Täna oli see meie kõige kehvem tiir. Susan vajas kahte lisapadrunit ja pidi seetõttu üksi sõitma. Sealt hakkas see vahe kärisema, aga ülejäänud võistlus oli täitsa okei," rääkis koondise juures treenerina töötav Indrek Tobreluts.

"Tuuliga jõudsin mõne sõna rääkida, ta oli suuskade pärast murelik. Kristo tegi väga hea vahetuse. Rene puhul oli eelmistel päevadel küsimus, kas ta üldse starti tuleb. Ta ilmselt ei teinud oma parimat sõitu," lisas Tobreluts.

Rene Zahkna tõdes, et haigus jättis võistlusele oma jälje. "Esimesel ringil näitasin 17. sõiduaega, aga viimaseks ringiks olin laip. Midagi ei valutanud, pigem oli hingamine lukus. Pole ammu nii raskelt hinganud. Õnneks õues niisama kõndides on rahulikum."

"Meil läks tiimi peale kuus varupadrunit, see on väga hea. Isegi tipud käisid trahviringil. 15. koht on meie tase, aga see pole midagi erilist. Tiitlivõistlustel on suurem oht pange panna, meie tegime oma ära," jätkas Zahnka.

MM jätkub reedel naiste sprindiga, mehed sõidavad sprinti laupäeval. "Puhkepäevad kuluvad kindlasti ära. Üks asi on see, et saan kauem haigusest taastuda, aga teine on see, et tulime just laagrist. Siin Oberhofis on rohkem hapnikku, laagris olime mägedes. Taastumine peaks nüüd paremini minema ja mina küll näen, et kui ühtegi jama ei tule, siis peaks minu sõidutase järjest paremaks minema," märkis Zahnka.