Zahkna haigusest: niitis mõneks päevaks jalad alt

Seejuures Zahkna osas jagus viimastel päevadel ärevust. "Sain kõhuviiruse, suu kaudu tuli sisikond uuesti välja. Natuke niitis mõneks päevaks jalad alt. Halb oligi, et ta oli nii hiljuti," lausus Zahkna ERR-ile.

"Täna hommikul veel kõhklesin, kas homme üldse starti minna. Aga leidsime lahenduse, et lähen viimast vahetust - kui peaks juhtuma, et on mänguruumi, siis ei pea end äkki ribadeks sõitma."

Zahkna sõnul otsustavadki segateatesõidus rohkem naiste vahetused. "Sõiduvahed väljenduvad suuremalt. Kui meestel on kaks erineva tasemega sõitjat, siis mehed sõidavad tuules, kannatavad ära," selgitas ta.

"Rada on nii kõva, et sõiduvahed ilmselt meeletud ei tule. Kui keegi trahviringile läheb, siis seda ei ole võimalik sõidus tagasi päästa. Rohkem laskevõistlus kui tavaliselt segateade on."

Segateatesõitu saab nautida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel kolmapäeval, 8. veebruaril algusega kell 15.20.