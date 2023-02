Tomingas MM-i eel: olen Oberhofis siiani päris hästi hakkama saanud

Saksamaa laskesuusakeskuses Oberhofis algavad kolmapäeval maailmameistrivõistlused, kus esimese alana on kavas segateatesõit. Tuuli Tomingas on teinud selles kohas oma karjääri ainsa ühisstardist sõidu.

Kas see on tema jaoks hea koht? "Sõltub vormist. Kui seis on hea, siis ei ole vahet, mis rada või ilm teeb. Siis on hea seis ja nii on," vastas Tomingas ERR-ile.

"Oberhofis ei ole kunagi olnud väga häid ilmasid, aga olen siiamaani päris hästi hakkama saanud. Ei ole hullu. Ainus mass, mida olen teinud, on ka siin sooritatud."

Viimati võistlesid laskesuusatajad 19.-22. jaanuaril Antserselva MK-etapil. "Jäime oma tiimiga Anterselvasse, laagerdasime seal nädalakasse. Alguses võtsime pisut rahulikumalt ja siis tegime juba tugevamaid treeninguid," lausus Tomingas ettevalmistuse kohta.

"Kuna haigusperioodil aastavahetusel ei saanud ma treeninguid väga hästi teha, siis pigem rakendasin seda võimalust nüüd. Muidugi ei pea võib-olla üldse hooaja lõpuni vastu. Pärast Anterselvat liikusime Obertilliachi, kus tegin kaasa IBU Cupi sarja teise sprindi."

MM-i eel ta erilist ärevust ei tunne. "Võistlus nagu võistlus ikka. Ei tunne küll suurt ärevust. Maailma karika etapp on sarnaselt MM-ile üles ehitatud ja ega siin midagi suurt teistmoodi ei ole."

Laskesuusatamise MM-i avaalaks olevat segateatesõitu saab nautida ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel kolmapäeval, 8. veebruaril algusega kell 15.20.