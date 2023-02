BC Kalev/Cramol seisab kolmapäeval ees otsustav mäng eurosarjas

Pääsu veerandfinaali tagavad vahegrupi kaks paremat ning kui Kalev/Cramo alistab kolmapäeval koduväljakul Hollandi klubi Den Boschi, on K-grupis teine koht ning edasipääs kindlustatud. Jaanuaris pidi Eesti klubi maadlema mitme vigastusega ning armu ei andnud ka tihe võistlusgraafik. Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula usub, et need mured on nüüdseks jäänud selja taha.

"Praegu selle taha kindlasti ei poe. Pisivigastusi on, aga suures pildis meil on 12 mängumeest olemas ja platsile panna. Me kõik saame aru, et kolmapäeval on väga oluline mäng ja oleme üritanud ajastada oma tegevusi niimoodi, et kolmapäeval oleks nii füüsiliselt kui ka vaimselt valmis," ütles Heiko Rannula.

Cramo ja Den Boschi eelmises, jaanuaris mängitud omavahelises kohtumises oli veel viimase veerandi alguses vahe ühepunktiline, kuid lõpuks pidi Eesti klubi tunnistama võõrsil vastase 14-punktilist paremust, 86:72.

"Nemad tegid väga hea mängu kodus, eriti just mingid perioodid, kus me kaitses hakkama ei saanud. Kindlasti vaatame need olukorrad üle ja enda rünnak samamoodi. Seal jäime teatud hetkedel passiivseks," lisas Rannula.

Kalev/Cramo ja Den Boschi vaheline mäng peetakse kolmapäeval algusega kell 19.45 Kalevi spordihallis.