Kabemeistrivõistlustel on enne viimast vooru põnevad tabeliseisud

Meestest on kaotuseta tabeli tipus tiitlikaistja Arno Uutma ja Urmas Väärtnõu, kes laupäevahommikuses 5. voorus viigistasid omavahelise mängu. Uutma on liider 11 punktiga, Väärtnõul on 10 punkti, sest ta on lisaks Uutmaga viigi teinud Janek Mäggiga. Väärtnõu pühapäevane viimase vooru vastane on 9 punktiga tabelis kolmandal kohal olev Keir-Christian Sugul.

Võimalused viimase vooruga esikolmikusse tõusta on veel viiel mehel, kellest Andrus Tull ja Indrek Migul on kogunud 8 punkti ning Priit Lokotar, Vello Velbaum ja Jaan Truu 7 punkti. Kusjuures Truu kohtub viimases voorus liidri Uutmaaga ning omavahel on vastamisi Migur - Tull ja Velbaum - Lokotar.

Naistest jagavad viimase vooru eel 10 punktiga esikohta neli mängu võitnud ja kaks (selhulgas omavahelise 2. vooru kohtumise) mängu viigistanud Kaari Vainonen ja Piret Viirma.

9 punktiga on kolmas Marika Azojan, 8 punktiga neljas Elisabeth Valdmann ja 7 punktiga viies Emilia Kello.

Viimases voorus on Vainoneni vastane kaheksandal kohal asuv Viktoriya Tassinkevitš, Viirma kohtub Valdmanniga, Azojani vastane on seitsmendal kohal olev Keity Kurik ja Kello kohtub viimasel, kümnendal kohal oleva Sofia Germiga.

Viimane, 7. voor algab Kohtla-Järve gümnaasiumis pühapäeval kell 9. Võistlused lõpevad kell 14 algava autasustamistseremooniaga.