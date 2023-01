Kohtla-Järvel selgitatakse Eesti kabemeistreid

Mehed selgitavad 64-ruudulises ehk vene kabes meistrit 75. korda. Kahe vooru järel jagavad täiseduga 1.-3. kohta kümne viimase aasta vene kabe Eesti meister Arno Uutma (kokku 25-kordne võitja, esimene esikoht on tal kirjas 1987. aastast), Andrus Tull ja Algo Laidvee. Võit ja viik on kirjas eelmiste meistrivõistluste hõbedal Urmas Väärtnõul ning Janek Mäggil ja Keir-Christian Sugulil. Mehi on võistlustules 19.

Naised selgitavad selles mänguviisis Eesti meistrit 67. korda. Kümnest osalevast naisest ainsana võitis nn klassikalise ajakontrolliga mõlemad neljapäevased mängud vene kabes esimest korda 1994. ja viimati 2009. aastal Eesti meistriks tulnud Marika Azojan, kes eelmisel aastal oli kolmas. Avavooru võidu ja teise vooru omavahelise viigiga jagavad 2.-3. kohta eelmiste meistrivõistluste hõbe Kaari Vainonen ja Piret Viirma. Kolme eelmise aasta meister Merilii Jalg seekord ei osale, sest keskendub õpingutele Tartu Ülikoolis.

Nii naiste kui ka meeste turniiril on kavas seitse vooru. Reedel ja laupäeval on voorude algused kell 9 ja kell 14. Pühapäeval algab viimane voor kell 9 ja kell 14 on kavas autasustamine.

Viimati selgitati Kohtla-Järvel 64-ruudulise kabe Eesti meistreid 60 aastat tagasi ehk aastal 1963.