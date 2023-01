Kabemeistrivõistlusi juhivad Uutma ja Vainonen

Kohtla-Järvel jätkuvatel Eesti meistrivõistlustel 64-ruudulises ehk vene kabes on nelja vooru järel ainuliidrid meestest Arno Uutma ja naistest Kaari Vainonen.

Meeste meistrivõistlustel jätkavad kahe võistluspäeva ehk nelja vooru järel kaotuseta kaks meest, kes laupäevahommikuses viiendas voorus on omavahel vastamisi. Täisedu, kaheksa punktiga on liider 11. järjestikust meistritiitlit jahtiv Arno Uutma. Seitsme punktiga ehk kolme võidu ja ühe viigiga on teine eelmise aasta hõbe, 1994. aasta Eesti meister Urmas Väärtnõu.

Kolmandal kohal on kolme võidu ja ühe, liidrilt saadud kaotusega eelmise aasta pronks Indrek Migur, kel punkte kuus. Ehk nelja vooru järel on esikolmik sama, mis eelmisel aastal turniiri lõppedes.

Kolmele paremale järgnevad viis kahe võidu ja ühe viigi eest viis punkti teeninud meest: Keir-Christian Sugul, Janek Mäggi, Priit Lokotar, Tarmo Tulva ja Vello Velbaum.

Punktiarve on avanud kõik 19 meest. Tõsi küll, kolmel mängijal on ainsad punktid tabelis vabas voorus saadud "võidu" eest.

Naistest on reedel ekvaatori ületanud meistrivõistlustel liider nelja vooruga seitse punkti kogunud Kaari Vainonen. Ta on selles mänguviisis tosin korda (viimati 2017. aastal) Eesti meistriks tulnud, kuid eelmisel aastal sai ta teise koha.

Kaotuseta on lisaks liidrile ka 1998. ja 2019. aasta Eesti meister Piret Viirma, kes on saanud kaks võitu ja kaks viiki, sealhulgas on ta suutnud punkti võtta Vainonenilt.

Sarnaselt Viirmaga on kuus punkti ka oma esimest täiskasvanute Eesti meistrivõistluste medalit sihtival Eliise Kõrgesaarel, kes pärast avavoorus Vainonenile allajäämist on võitnud kolm mängu järjest. Viienda vooru keskses mängus on Kõrgesaar vastamisi Viirmaga.

Avapäeva järel täiseduga liider olnud Marika Azojan kaotas reedel Vainonenile ja viigistas Viirmaga ning viie punktiga on ta tabelis neljas.

Naisi on võistlustules kümme ja sarnaselt meestega on kõik osavõtjad punktiarve avanud.

5. ja 6. voor peetakse laupäeval Kohtla-Järve gümnaasiumis vastavalt kell 9 ja kell 14. Viimane, 7. voor on kavas pühapäeval kell 9 ja võistluste autasustamine on kavas kell 14.