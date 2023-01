Astanast välja visatud Lopez: minu bioloogiline pass on puhas

Colombia jalgrattur Miguel Angel Lopez, keda seostatakse Hispaania ülikooli professori ja arsti Marcos Maynariga, kes on endiselt uurimise all seoses väidetava narkoäri ja rahapesuga, tunnistab, et tema bioloogiline pass on puhas.

Miguel Angel López väidab, et ta pole dopingureegleid rikkunud ning tal polnud aimugi, et eelmine meeskond Astana Qazaqstan ta vallandab.

"Ma ei tarvitanud dopingut. Minu bioloogiline pass on puhas," ütles López intervjuus Colombia väljaandele ADN Cycling.

Astana Qazaqstan vallandas 28-aastase Lopezi detsembris, kuna uued tõendid seostasid teda Hispaania arsti Marcos Maynariga, keda omakorda seostatakse suurema dopinguringiga. Lopez kinnitab jätkuvalt, et ta pole midagi valesti teinud ja ootab põnevusega võidusõitu oma uue meeskonna Medellini EPM-iga.

"See on uus kogemus, olen motiveeritud ja ootan uut hooaega. See on natuke erinev sellest, mida ma 2023. aastast ootasin, kuid olen kindel, et saan klubi poolt suurt toetust. See on parim meeskond siin Colombias," kommenteeris Lopez.

Ta tunnistas, et tema lahkumine Astanast ei olnud lihtne, arvestades veel seda, et meeskond keelas tal juba suvel sama juhtumi tõttu võistlemise, kuid seejärel lubati ta jälle sõitma. "See oli lihtsalt halb, mis juhtus, arusaamatus. Mul pole midagi kahetseda, sest ma ei ole dopingut tarvitanud, minu bioloogiline pass on puhas."

"See oli väga raske. Järsku avastasin, et mul pole meeskonda, oli 15. detsember ja peaaegu jõulud," lisas Lopez.

Lopez kinnitas, et sõidab jaanuaris koos Medellini meeskonnaga San Juani velotuuril, kuid lükkas tagasi kõik ootused, et ta selleks hetkeks end tippvormi saab. Siiski väljendas ta suuremat optimismi oma võimaluste osas osaleda veebruari alguses kohalikel meistrivõistlustel. Ta ütles, et pikemas perspektiivis on tema eesmärk naasta WorldTourile tipptasemel võidusõidu juurde.

"Minu jaoks on need olnud keerulised aastad. Ka Movistari meeskonnas sõitmine ei olnud minu jaoks suurepärane, nii et 2021. ega ka 2022. aasta pole olnud kerged ja keskendumine on olnud raske," sõnas ta. Nimelt sõitis Lopez 2021. aastal Movistari meeskonnas.