Astana lõpetas kuritegeliku maailmaga seostatud tippratturi lepingu

Lopez eemaldati Astana koosseisust esimest korda juulis, kui ilmnes, et Hispaania politsei uurib ratturi ja Extremadura ülikooli professori Marcos Maynari omavahelist seotust. Maynar vahistati mais ning ta on uurimise all seoses väidetava narkoäri ja rahapesuga.

Astana otsustas Lopeze tagasi võtta augusti alguses, sest Hispaania võimud ega rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) ei leidnud väidetava seotuse kohta tõendeid. Ennistamise järel osales kolumblane Vueltal ja saavutas maineka velotuuri üldarvestuses neljanda koha.

Esmaspäeval teatas Astana, et kolumblase leping lõpetatakse päevapealt. "Astana avastas uusi tõendeid, mis näitavad Miguel Angel Lopeze tõenäolist seotust Dr. Marcos Maynariga. Sellest tulenevalt ei jäänud meeskonnal muud üle, kui lõpetada meeskonna ja ratturi vaheline leping, tuginedes nimetatud lepingu ja meeskonnasiseste reeglite rikkumisele. Meeskonna ja ratturi õiguste säilitamiseks ei kommenteerita enam midagi," seisis Astana avalduses.