Cristiano Ronaldo liitus Saudi Araabia klubiga

37-aastane Ronaldo sõlmis Al-Nassriga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kestab 2025. aasta suveni. Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul on Ronaldo aastapalgaks ligikaudu 200 miljonit eurot.

"Ootan huviga uue liiga ja uue riigi kogemist. Olen Euroopa jalgpallis võitnud kõik, mida tahtsin võita ja nüüd tunnen, et on õige hetk jagada oma kogemusi Aasias," kommenteeris Ronaldo.

Al-Nassr on üheksakordne Saudi Araabia meister ja kuuekordne karikavõitja. Eelmisel hooajal saavutas Al-Nassr liigas kolmanda koha, tänavu ollakse kümne vooru järel teisel kohal.

Tuntud mängijatest kuuluvad klubi hingekirja endine Londoni Arsenali ja Napoli väravavaht David Ospina, Müncheni Bayerniga Meistrite liiga võitjaks tulnud Luiz Gustavo ning Katari MM-il Kameruni eest kaks väravat löönud Vincent Aboubakar. Peatreeneriks on prantslane Rudi Garcia, kes on varasemalt juhendanud Prantsusmaa tippklubisid Marseille'i ja Lyoni ning Itaalia kõrgliigaklubi Romat.

Ronaldo eelmine koduklubi Manchester United otsustas portugallasega enneaegselt lepingu lõpetada pärast seda, kui Ronaldo andis palju kõneainet tekitanud intervjuu, milles ta kritiseeris Unitedit kui klubi ja peatreenerit Erik ten Hagi.

