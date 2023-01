Saudi Araabiasse siirdunud Ronaldo: paljud Euroopa klubid pakkusid mulle lepingut

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Ronaldo sõlmis 31. detsembril Al-Nassriga jalgpalliajaloo suurima palganumbriga lepingu. Teadaolevalt teenib Ronaldo 2025. aasta suveni ligikaudu 200 miljonit eurot aastas.

37-aastase Ronaldo sõnul oli tal laual pakkumisi ka mujalt. "Andsin sellele klubile oma sõna. Euroopas mängisin tähtsate klubide eest ja võitsin kõik, nüüd ootab mind ees uus väljakutse Aasias. Saan nüüd öelda, et paljud Euroopa klubid pakkusid mulle lepingut, aga ka mitmed klubid Brasiiliast, Austraaliast, USA-st ja isegi Portugalist."

Rääkides oma lepingust üheksakordse Saudi Araabia meistriga, ütles Ronaldo: "See leping on ainulaadne, aga ma olen ainulaadne mängija, nii et minu jaoks on see normaalne. Saudi Araabia liiga on väga konkurentsivõimeline. Loodetavasti lubab treener mul alates kolmapäevast mängida."

Al-Nassri peatreener Rudi Garcia ütles, et Ronaldo palkamine oli Saudi Araabia kõrgliiga jaoks fantastiline samm. "Olen oma elus näinud, et selliseid suuri mängijaid nagu Cristiano on kõige lihtsam juhendada, sest talle pole midagi õpetada. Minu eesmärk on teha Cristiano õnnelikuks. Tahan, et ta naudiks Al-Nassriga mängimist ja võitmist," lisas Garcia.

Pärast pressikonverentsi poseeris Ronaldo oma uue klubi särgis tuhandete Al-Nassri kodustaadionile kogunenud fännide ees.