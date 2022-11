Ronaldo avameelses intervjuus: tunnen end Unitedis reedetuna

Inglismaa tippklubi Manchester Unitedi tähtmängija Cristiano Ronaldo kritiseeris praegust koduklubi ja peatreener Erik Teni Hagi, keda süüdistas austuse puudumises. 37-aastase portugallase sõnul on Man United ta reetnud ja sunnib klubist lahkuma.

Ronaldo hooaeg klubis pole kulgenud soovitult. Kuigi sel nädalal sõidab ta Katari MM-ile Portugali koondise kaptenina, siis Premier League'is on kirjas vaid kümme kohtumist ja üks värav. Kaks tabamust on lisandunud Euroopa liigast, mis pole klubi jaoks esmatähtis sari.

Oktoobris teatas ten Hag, et Ronaldo keeldus lõpuminutitel Tottenham Hotspuri vastu väljakule minemast ja suundus seejärel tunneli kaudu riietusruumi. Järgnevast kohtumisest Chelseaga jäeti supertäht kõrvale. Samuti ei osalenud ta kahes viimases kohtumises: liigakarikasarjas Aston Villaga ja pühapäeval liigamängus Fulhamiga.

Intervjuus Piers Morganile TalkTV jaoks sõnas Ronaldo, et lisaks peatreenerile on tema vastu veel kaks-kolm inimest klubi ametkonnast. "Jah, tunnen end reedetuna, sest ma tunnen, kuidas mõned inimesed ei soovi mind siia. Mitte vaid sel aastal, vaid ka mullu," lausus jalgpallur.

Ronaldo ütles otsekoheselt, et ei pea ten Hagist lugu. "Ma ei austa teda, sest tema ei näi austavat mind. Kui sa ei austa mind, siis ei hakka mina kunagi sind austama," lisas Ronaldo ja meenutas ka üht juhtumit suvest, kui tema tütar viidi haiglasse. Portugallase sõnul klubi kahtles temas ja näitas empaatiavõime puudumist, kui mängija ei jõudnud õigeaegselt hooajaeelsele treeningule.

"Ma arvan, et fännid peaks teadma tõde," jätkas ta. "Ma tahan klubile parimat. Sellepärast tulingi Manchester Unitedisse. Aga mõned asjad klubi sees ei aita meil jõuda samasugusele tipptasemele nagu City, Liverpool ja nüüd ka Arsenal... selliste mõõtmetega klubi peaks minu arust olema kolme parema hulgas, aga kahjuks nad seal ei ole."

Esimest korda mängis Ronaldo Man Unitedis aastatel 2003-2009 ja võitis kaheksa erinevat tiitlit. Tollal oli peatreeneriks legendaarne Alex Ferguson, kes portugallase sõnul jagab tema vaateid. "Pärast Sir Alexi lahkumist on areng olnud null. Ma ei näinud klubis mingit edasiminekut. Midagi pole muutunud," süüdistas Ronaldo.

"Ta teab paremini kui keegi teine, et klubi ei liigu selles suunas, mida vääriks. Ta teab. Kõik teavad. Inimesed, kes seda ei näe... nad ei näe seda sellepärast, et ei taha seda näha. Nad on pimedad."

Ronaldo kritiseeris ka eelmise hooaja otsust vallandada peatreeneri kohalt klubi endine mängija Ole Gunnar Solskjär ja asendada ta Moskva Lokomotiivis spordidirektori ametit pidanud sakslase Ralf Rangnickiga.

"Pärast seda, kui klubi vallandas Ole, toodi spordidirekor Ralf Rangnick - samm, millest keegi aru ei saa," jätkas Ronaldo. "See kutt pole isegi treener. Suur klubi nagu Manchester United palkab spordidirektori - see ei üllatanud vaid mind, vaid kogu maailma."