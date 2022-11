Man United ja Ronaldo lõpetasid päevapealt lepingu

"Klubi tänab teda tohutu panuse eest kahe perioodi jooksul Old Traffordil [Man Unitedi koduareen], kus lõi 346 kohtumises 145 väravat, ja soovib talle ja tema perele edu edaspidiseks," andis klubi teisipäeval teada. "Igaüks Unitedis on jätkuvalt keskendunud meeskonna edusammudele [peatreener Erik] Ten Hagi käe all ja kõik töötavad üheskoos, et saavutada väljakul edu."

Ronaldo ütles teisipäeval tehtud avalduses, et armastab klubi ja fänne jätkuvalt ning see ei muutu eal. "Siiski tundub, et on õige aeg otsida uut väljakutset," sõnas hetkel Portugali koondisega MM-finaalturniiril viibiv tähtmängija. "Soovin meeskonnale edu ülejäänud hooajaks ja kaugemaks tulevikuks."

Aastatel 2003-2009 mängis Ronaldo samuti Manchester Unitedis, kui meeskonda vedas peatreenerina legendaarne Alex Ferguson. Mullu augustis taasliitus ta Inglismaa suurklubiga, aga ei leidnud ühist keelt tänavu peatreeneriks saanud Ten Hagiga.

Oktoobris keeldus ta kohtumises Tottenham Hotspuriga lõpuminutitel platsile tulemast ja lahkus seejärel mängijate tunneli kaudu. Järgnevas kohtumises Chelseaga portugallane koosseisu ei kuulunud, aga naasis seejärel kaaslaste juurde.

Pisut enam kui nädala eest andis Ronaldo avameelse intervjuu TalkTV ajakirjanik Piers Morganile, kus sõnas, et tunneb end Manchester Unitedis reedetuna ning lisas, et Ten Hag ei austa teda ja seetõttu ei austa tema ka hollandlast vastu.