Ronaldo: see jääb ilmselt mu viimaseks hooajaks

41-aastase Ronaldo koduklubi Al-Nassr alustas nädalavahetusel Saudi Araabia kõrgliiga hooaega, kui teenis koduväljakul Al Fateh üle 3:0 võidu. Äsja abiellunud Portugali superstaar jälgis mängu tribüünilt oma lastega ning vihjas pärast mängu, et mõtleb elule pärast jalgpalli.

"See jääb ilmselt mu viimaseks aastaks jalgpallis, tahan maha jätta suurepärase pärandi," ütles Ronaldo.

Seda ta ka teeb. Ükski mängija pole ajaloos löönud temast rohkem väravaid, 1000 tabamusest jääb Ronaldo veel 24 värava kaugusele. Oma karjääri jooksul on ta tulnud koondisega Euroopa meistriks, võitnud Madridi Realiga neli ja Manchester Unitediga korra Meistrite liiga ning tulnud lisaks nendele klubidele koduse liiga meistriks ka Juventusega. Ronaldo on valitud viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks.

Tema leping Al-Nassriga kehtib selle hooaja lõpuni. "Olen oma tulevikku kaardistanud. Mul on palju asju, millega tegeleda, igav ei hakka. Jalgpall jätkas hiiglasliku augu, seda tuleb ühel või teisel moel täita," rääkis Ronaldo. "Saan rahulikumalt võtta, reisida ja padelit mängida. Naudin seda, mille olen välja teeninud. 25 aastat on pikk ohverdus."

Ronaldo on terve oma karjääri kõndinud käsikäes teise superstaari, argentiinlase Lionel Messiga, kes vihjas hiljuti samuti karjääri lõpetamisele.