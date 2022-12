Ujumise maailmameister selgus teisel katsel, võistlusest jäi pisut mõru maik

Kohe pärast starti võisid publik ja televaatajad kuulda korduvat ebaharilikku piiksumist, mis viitas võistlussüsteemi tehnilisele veale. Sellest hoolimata olid ujujad juba sooritusega alustanud ja kaheksast finalistist viis jõudsid ka finišisse.

Esimesena puudutas seina 18-aastane austraallane Isaac Cooper, kes sai ajaks 22,49, mis tund aega hiljem toimunud kordusujumises andnuks kulla. Kuna esimene finaalikatse ei lugenud, siis kordusujumise 22,73-st piisas vaid hõbedaks. Maailmameistriks tuli ameeriklane Ryan Murphy (22,64).

"See ei ole kindlasti see viis, kuidas soovid võita," lausus Murphy pärast võistlust. "Asi töötas minu kasuks, aga tunnen Isaac Cooperile kaasa. Ta on 18-aastane ja maailmameistritiitli võitmine tähendanuks kindlasti paljut. Ma lähen temaga soojendusbasseinis rääkima ja edastan oma õnnitlused."

Rahvusvaheline ujumisliit andis hiljem teada, et esimese võistluse rikkus kohtuniku põhjustatud tehniline eksimus. "Pärast kõikide sportlaste ja võistlevate riikide ametnikega läbirääkimist otsustati ühiselt, et võistlus peetakse uuesti," märkis ujumisliit.

Reedel püstitati ka kaks maailmarekordit teateujumistes. 4 x 50 meetri vabalt segateateujumises tuli sellega toime Prantsusmaa nelik Maxime Grousset, Florent Manaudou, Beryl Gastaldello ja Melanie Henique (1.27,33).

Meeste 4 x 200 meetri vabalt teateujumise võitis maailmarekordiga 6.44,12 USA nelik Kieran Smith, Carson Foster, Trenton Julian ja Drew Kibler.

Individuaalselt tuli selle MM-i esimene maailmarekord naiste 50 meetri seliliujumise finaalis, mille võitis 25,25-ga kanadalanna Margaret McNeil. Tema enda nimel olnud senine rekord paranes kahe sajandiku võrra.

Lühirajaujumise maailmameistrivõistlused lõppevad pühapäeval, 18. detsembril.