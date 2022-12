NBA: Kahepeale kokku 81 punkti visanud Durant ja Irving tõid Netsile võidu

Nets alistas 124:121 Detroit Pistonsi. Durant tõi 43 punkti ja võttis kuus lauapalli. Irving toetas 38 silma ja kuue lauapalliga. Pistonsi parimana viskas Bojan Bogdanovic 26 punkti.

Kevin Durant & Kyrie Irving are the first pair of teammates to each score 35+ Pts in the same game 3 times in a season since Durant & Russell Westbrook did so in 2011-12.



1994-95 Penny Hardaway & Shaquille O'Neal are the only other pairing to do this in the last 30 years. pic.twitter.com/UkVDl00qo6