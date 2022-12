Lakersi üks võtmemängijaid jääb vähemalt kuuks ajaks palliplatsilt eemale

Los Angeles Lakersi tsenter Anthony Davis jääb parema jala vigastuse tõttu vähemalt üheks kuuks palliplatsilt eemale.

Davis sai vigastada reedeses mängus Denver Nuggetsi vastu. Ilmselt vigastas ta oma jalga siis, kui ta esimesel veerandajal pärast pealtpanekukatset kohmakalt maandus. Davis jätkas küll teisel veerandajal mängimist, kuid peale poolaega ta palliplatsile tagasi ei tulnud.

Still trying to understand how this could possibly be a serious injury for Anthony Davis? His right foot barely touches Joker while in the air?pic.twitter.com/C810dXP80d