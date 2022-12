Vigastada saanud Curry jääb paariks nädalaks palliplatsilt eemale

Curryl diagnoositi õlaliigese nihestus ja ta vaadatakse kahe nädala pärast uuesti üle. Warriorsi treener Steve Kerr ütles, et Curryle tehakse neljapäeval MRT. See on esimene kord sel hooajal, kui Curry jätab mitu mängu vahele.

Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul toimunud NBA mängus Indiana Pacersi ja Golden State Warriorsi vahel vigastas Stephen Curry oma vasakut õlga ning jääb seetõttu paariks nädalaks palliplatsilt eemale. Golden State kaotas selle mängu 119:125.

Vaata allpool olevast videost, kuidas Curry vigastas oma õlga.

Steph went to the locker room after appearing to injure his left shoulder on this play pic.twitter.com/FNFcSh8YrK