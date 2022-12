Nets viskas Warriorsile esimese poolajaga 91 punkti

Algusest lõpuni juhtinud Nets tegi klubiajalugu, visates esimese poolajaga koguni 91 punkti. NBA ajaloos on see paremuselt kolmas punktisumma, mis esimese poolajaga on visatud. Viimati jõudis üle 90 punkti just Warriors, visates 2018. aastal Chicago Bullsile avapoolajaga 92 punkti.

Netsil jõudis üheksa mängijat kahekohalise punktisummani, sellega korrati klubi rekordit. Kevin Durant tõi 29 minutiga 23 punkti, võttis seitse lauapalli ja andis viis resultatiivset söötu. Edmond Summer lisas 16 ja Royce O'Neale 14 punkti, Patty Mills tõi 13, Seth Curry ja T.J. Warren kumbki 12, Joe Harris 11 ja Ben Simmons ning Nic Claxton mõlemad kümme punkti.

Tähtmängijate Stephen Curry, Klay Thompson ja Andrew Wigginsita mänginud Warriorsi resultatiivseim oli James Wiseman, kes tõi 30 punkti, püstitades karjääri punktirekordi.

Tulemused:

Cleveland – Milwaukee 114:106

Philadelphia – Detroit 113:93

Boston – Indiana 112:117

New York – Toronto 106:113

Atlanta – Chicago 108:110

Brooklyn – Golden State 143:113

Oklahoma City – Portland 101:98

Minnesota – Dallas 99:104

Houston – Orlando 110:116

Sacramento – LA Lakers 134:120

LA Clippers – Charlotte 126:105