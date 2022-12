Ferrari uueks pealikuks saab senine Alfa Romeo juht

Ferrari vormelimeeskond avaldas teisipäeval, et järgmisest aastast saab nende tiimipealikuks Frederic Vasseur.

54-aastane prantslane on alates 2017. aastast olnud Alfa Romeo tegevdirektoriks. Ferrari praegune pealik Mattia Binotto lahkub käesoleva aasta lõpus ametist.

"Oma karjääri jooksul on Fred edukalt sidunud oma tehnilised tugevused insenerina võimega tuua sõitjatest ja võistkondadest välja parim," rääkis Ferrari tegevjuht Benedetto Vigna. "See lähenemine ja tema juhiomadused on, mida Ferraris edasiliikumiseks vajame."

"Eluaegse mootorispordi huvilisena tähistab Ferrari minu jaoks autospordi absoluutset tippu," sõnas Vasseur. "Ootan väga Maranellos talendika ja kirgliku tiimiga töötamist, et hoida Scuderia ajalugu ja pärandit au sees."

Pärast Jean Todti võistkonna juurest lahkumist 2007. aastal on Ferrari juhte otsinud tiimisiseselt. Todti mantlipärija Stefano Domenicali oli eelnevalt Ferrari spordidirektoriks, 2014. aastal temalt töö üle võtnud Marco Mattiacci Ferrari Põhja-Ameerika divisjoni juhiks ning Maurizio Arrivabene ja talle järgnenud Mattia Binotto Ferrariga seotud enam kui 20 aastat.