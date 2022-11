Ferrari tiimipealik lahkub aasta lõpus ametist

Ferrari vormel-1 meeskond andis teisipäeval teada, et meeskonna tiimipealik Mattia Binotto lahkub ametist.

Ferrari kommenteeris pressiteate vahendusel, et 53-aastane Binotto lahkub 31. detsembril ametist ning asendaja leidmise protsess on alanud.

"Kahetsusega, mis sellega kaasneb, otsustasin lõpetada oma koostöö Ferrariga. Lahkun firmast, mida armastan, mille osa olen 28 aastat olnud," ütles Binotto. "See samm on õige, kuid väga raske. Jätan endast maha tugeva meeskonna, kes on kindlasti valmis saavutama kõige kõrgemaid eesmärke. Soovin Ferrarile tulevikuks ainult parimat."

Binotto alustas 1995. aastal Ferraris tööd insenerina, seejärel sai temast mootoriosakonna juht, siis meeskonna tehniline direktor ja lõpuks tiimipealik.

BBC sõnul on Binotto üheks võimalikuks asendajaks Alfa Romeo tiimipealik Frederic Vasseur.