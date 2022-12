Põlva Serviti euroteekond jätkub Norra tippklubi vastu

Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting kinnitas, et meeskond on Norras toimuva euromängu eel heas füüsilises vormis ja püüab maha raputada eelmise nädala pettumust, kui Eesti karikavõistlustel jäi mängijatele pihku vaid pronks.

"Alanud hooaeg, mis on kestnud siin kolm kuud, on näidanud, et oleme heas füüsilises vormis. Väikseid kõikumisi on olnud. Vaimse poolega võib-olla enne euromänge on raskem küsimus, kuna me karikavõistlustel ebaõnnestusime, siis eks igal ühel on natukene hinges, aga viimane mäng juba näitas, et hakkame sellest jagu saama," rääkis Serviti peatreener Kalmer Musting.

Jalavalu tõttu sel nädalal treeningud vahele jätnud Serviti üksi võtmemängijatest Hendrik Varul saab Mustingu sõnul euromängus meeskonda aidata.

"Hendrik Varulil lõi vana häda välja. Eelmisel aastal oli tal väsimusmurd jalas, siis natukene pärast karikavõistlusi lõi sama vana häda välja, et keegi oli jala peale astunud. Päev-päevalt on ta nüüd treeningud sel nädalal vahele jätnud ja meistrivõistluste mängu ka. Olukord on paremaks läinud ja hoiame teda konkreetselt pühapäevaseks mänguks," selgitas Musting.

Serviti vastaseks on Norra meistriliigas kolmandal kohal olev Sandefjord, kes mängib kiiret käsipalli ja on duelli selge soosik. Mustingu sõnul peab Serviti tegutsema meeskondlikult ja kvaliteetselt.

"Meie selle paari favoriit ei ole. Esiteks Norra liiga on kõrgest klassist, nende rahvusmeeskond on väga kõrgest klassist. Peame õnnestuma taktikaliselt. Suutma, kui nad mängivad 5-1 või 6-0, kõik need olukorrad enda jaoks hästi ära lahendada."

Edasipääseja selgub kahe mängu summas ja korduskohtumine peetakse 10. detsembril Põlvas.