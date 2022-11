Varul Põlva eelisest eurosarjas: oleme väikesest kohast, meid alahinnatakse

Kui analüüsida Eesti käsipalliklubide võimalusi Euroopa sarjades kaugele jõuda, võib selle hooaja koosseise vaadates öelda, et Põlva Serviti šansid peaksidki olema kõige paremad. Kalmer Mustingu meeskonnas leidub sisuliselt igale positsioonile kvaliteetne vahetus.

"Meil on kaks võõrmängijat ja kaks Eesti mängijat mujalt kui Põlvast. Ülejäänud oleme tegelikult ise kasvatanud, aga me ei ole tihtipeale neid kõiki ka oma tiimi saanud," rääkis ERR-ile Musting.

"Meie eelis on eurosarjas minu meelest alati see, et me oleme väikesest maakohast. Alati alahinnatakse," arvab joonemängija Hendrik Varul. "Meil on omad poisid, meil on välismaal käinud poisse, meil on leegionärid - ma arvan, et meil ongi lihtsalt sügav meeskond, mida tavaliselt alahinnatakse."

Käesolevaks hooajaks meelitas Musting Põlvasse ka Eesti koondise paremääre Jürgen Rooba, kes varasemalt mänginud Saksamaal, Rootsis ja Prantsusmaal. 32-aastast Roobat segas reielihase vigastus, mis ei lubanud tal Viljandi vastu peetud euromängude platsile tulla. Asi pole aga tõsine ja peagi on Rooba väljakul tagasi.

Liidrirolli on Servitis enda peale võtnud eelmisel hooajal Norras pallinud 22-aastane Alfred Timmo.

"Ta on siin mentaalse poole pealt ka kõva ergutaja, need mängud näitasid seda selgelt. Üks asi on ainult mängud, aga ka treeningprotsessis on ta ikka silmapaistev ja väärib esile tõstmist," kinnitas Musting.