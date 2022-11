Eesti korvpallilootus kiidab Tony Parkeri akadeemia professionaalsust

Septembris alles 17-aastaseks saanud tagamängija viskas 16,5 minutiga 11 punkti, olles selles mängus kohe ka koondise suurim skoorija. Sellest hooajast treenib ja mängib Tõks Prantsusmaal Lyonis varasema neljakordse NBA meistri Tony Parkeri nimelises akadeemias.

"Tony Parkeri Akadeemia - ma võrdleks seda Audentesega, aga seal on palju rohkem rõhku pandud professionaalsusele ja mängijatele," võrdles Tõks intervjuus ERR-ile. "Et mängijad jõuaksid kuhugi. Igal inimesel on seal oma individuaalne kava ja see annabki just seda professionaalsust juurde."

Tõks võistleb Tony Parkeri akadeemia U-18 ja U-21 tiimide eest ja saab näha, kuidas samas kohas treenib Prantsusmaa kõrgliiga tippu kuuluv ASVEL-i naiskond.

"Need naised, kes mängivad seal Eurocupi ja Euroliigat - neid ma näen: kuidas nad treenivad ja kuidas mängivad mängudel. Ma treenin selle sama võistkonna U-18 tüdrukutega ja U-21 tüdrukutega," lausus Tõks.

"Ma ütleks, et olen näidanud ennast ja treenerid tahavad mind. See hooaeg, kus mängin U-18 ja U-21, siis nemad on kõige kõrgemal liigas Prantsusmaal. Seal on väga kõrge tase ja sa pead igas trennis andma maksimumi, et saada võistkonda ja olla see põhimängija."

Tõksi talendi avastas Tallinnas treener Janne Schasmin. "Meil olid korvpallitunnid ja ta nägi mind, kutsus kohe trenni. Sealt see hakkas ja siin ma olen," meenutas tagamängija. Siis oli Tõks kuuene ja nüüd on ta 17. "Sport ei olnud mulle võõras, mu isa käis saalis ja ma arvan, et sealt see kuskilt pisik tuli."

Kui Lyonis tõstab Tõks oma korvpallioskusi, siis koolitarkuse omandamist jätkab ta distantsõppe abil Tallinna Ühisgümnaasiumis.

"Seal noorte seas on väga raske, kuna väga vähesed noored julgevad inglise keelt rääkida. Ma õpin sealt kõrvalt prantsuse keelt, aga gümnaasiumihariduse saan ma ikka enda koolist. Tallinna Ühisgümnaasium tuli mulle vastu ja korraldas mulle distantsõppe, eraldi õppekava."

Prantsusmaa tugevas konkurentsis karastuv Eesti koondise noor tagamängija on palju vaeva näinud visketehnika kallal. "Enda tugevamaks jooneks pean kaitsemängu, sest ma tean, kui mul rünnakul ei tule välja, siis annan endast maksimumi, et kaitses saada see pall," lausus Tõks.

"Et nii-öelda see rünnaku läbikukkumise viha ajada siis kaitses välja. Prantsusmaal ma sain väga palju rohkem teadlikumaks oma viskega. Ma isegi ei teadnud, et mul on nii palju vigu viskega, kui sealsed treenerid mulle õpetasid. Sellega kindlasti teen tööd ja on juba paremuse suunas läinud."