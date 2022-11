Viiekordne ujumise olümpiavõitja kritiseeris rahvusvahelist ujumisliitu

Selle aasta juunis hääletasid FINA erakorralise kongressi liikmed selle poolt, et naiste võistlustel osalemiseks peavad naised olema soovahetusoperatsiooni läbinud enne 12. eluaastat, kirjutab portaal Insidethegames.

Pärast keelustamist teatas FINA, et loob võistlusklassi transsooliste jaoks.

"See on väga keeruline teema, ma olen isiklikult FINA seisukoha vastu," ütles viiekordne olümpiavõitja. "Olen spordis aususe poolt, kuid olen ka võrdsuse poolt ja antud juhul on nad tegelikult valesti aru saanud," lisas Thorpe.

40-aastane Thorpe on pärast 2012. aastal profikarjääri lõpetamist olnud LGBT õiguste eestkõneleja.

Veebruaris kritiseeris ta Austraalia uut usulise diskrimineerimise seaduse eelnõud, nimetades seda "riigi poolt sanktsioneeritud diskrimineerimiseks". Antud seaduse kritiseerijad ütlevad, et see võimaldab usklikel inimestel LGBT kogukonda vabalt diskrimineerida.

Thorpe kirjeldas FINA otsust kui "ajutist lahendust", mis ei arvesta võimalike tagajärgedega.

"Kui me räägime eliitklassist, siis peab toimuma mõistlik arutelu, mis hõlmab endokrinolooge, psühholooge, füsiolooge – kõiki, kellel võib selles küsimuses oma arvamus olla," ütles Thorpe. Kui keegi kurdab transsoolise inimese üle, kes on vaid 10-aastane, on see veider.