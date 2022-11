Doncic päästis Mavericksi piinlikust kaotusest

Mavericks võitis kaks esimest veerandaega võrdlemisi kindlalt. Võõrustajad juhtisid avaveerandi järel 30:15 ja poolajaks oli eduseis 22-punktiline – 54:32.

Clippers, kes oli halvimal hetkel 25-punktilises kaotusseisus, võitis kolmanda veerandi 33:15 ja nende hea hoog kandus üle ka viimasele veerandile. Clippers läks neljanda veerandaja keskel juhtima ja omas kolm minutit enne kohtumise lõppu kolmepunktilist eduseisu.

Viimastel minutitel haarasid ohjad enda kätte Luka Doncic ja Reggie Bullock, kes viskas kõik oma 13 punkti just viimasel veerandil. Doncic tabas pool minutit enne kohtumise lõppu kaugviske, mis viis Mavericksi 102:98 juhtima.

Have a NIGHT, Luka Doncic.



35 PTS

11 REB

5 AST

3 STL



The Mavs win at home. pic.twitter.com/5Mjkm2pmtv