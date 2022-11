Doncic tegi Mavericksi võidumängus kolmikduubli ja jõudis uue tähiseni

Sloveeniast pärit Doncic viskas 33 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis 11 resultatiivset söötu. See on sloveeni jaoks karjääri 50. kolmikduubel. Doncicist sai kolmas mängija, kes on jõudnud selle tähiseni enne 25. eluaastat. Sloveenil oli tegu karjääri 278. mänguga. Vaid Oscar Robertson jõudis 50. kolmikduublini kiiremini kui Doncic, vajades selleks 111 kohtumist.

Christian Wood toetas Mavericksi 28 punkti ja kaheksa lauapalliga. Nuggetsi parimad olid Bruce Brown ja Kentavious Caldwell-Pope, kes viskasid mõlemad 18 punkti.

Tiitlikaitsja Golden State Warriors alistas 111:101 New York Knicksi. Stephen Curry (Golden State) tegi kaksikduubli 24 punkti, kuue lauapalli ja kümne resultatiivse sööduga. Klay Thompson ja Andrew Wiggins toetasid teda 20 punktiga.

Phoenix Sunsi 133:134 kaotusmängus viskas Devin Booker (Suns) 49 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis kümme resultatiivset söötu. Võitjate parimana tõi soomlane Lauri Markkanen 38 punkti, võttis kuus lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu.

Los Angeles Lakersi 128:121 võidumängus tegi Anthony Davis kaksikduubli, panustades 38 punkti ja 16 lauapalli.

Tulemused:

Washington Wizards - Miami Heat 107:106

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 132:122

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 110:102

Chicago Bulls - Orlando Magic 107:108

Houston Rockets - Indiana Pacers 91:99

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 121:110

New Orleans Pelicans - Boston Celtics 109:117