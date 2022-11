Eesti meistriks kroonitud Mägi: piljardis on vaja järjepidevust

Mägi võitis tänavu välja mängitud neljast Eesti meistrikullast kolm. 22-aastane Tallinnast pärit profimängija pani aastale punkti võites kõige kaalukama 9-palli formaadi finaalis 11:3 ülekaaluga Raimo Teesaare.

Sel hooajal on Mägi arendanud eelkõige kaitsemängu ja tõstnud nii üldist taset. "Seda kaitsepoolt rohkem, et kuidas mängida turvasid rohkem ja selliseid taktikalisi lööke ja samuti neid hüppelööke, mida nüüd nähti paar korda. Nendega ma olen vaeva näinud rohkem kui tavaliselt."

ETV stuudios toimunud finaali kommenteeris esmakordselt lauljana tuntud Margus Vaher, kes on paaril viimasel aastal pühendunud ka piljardimängule. Aasta alguses võitis ta Mägiga koduse paarismänguturniiri ja jäi 9-palli meistrivõistlustel jagama 17. kohta.

"See oli võrratu kogemus. Mulle meeldis see draama ja see, kui finalistid lõid palli august mööda. Siis mõtlesin, et see on ju see, mis mul alatasa saalis juhtub," muljetas Vaher.

Eesti meistri Mark Mägi unistuseks on võita karjääri jooksul kas maailma- või Euroopa meistritiitel. Selleks on Mägi sõnul vaja tõsta stabiilsust ja näidata head mängu aastaringselt.

"Piljardis on vaja järjepidevust, et oled igal turniiril sada protsenti valmis ja mängid hästi, et sul tuleb kõik välja nii nagu sa tahad. Selle jaoks on vaja teha palju trenni, harjutada igapäevaselt ja pühenduda sellele mängule."