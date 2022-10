Margus Vaher: esimene piljarditurniiri võit on mul olemas

Vaher jäi finaali ja kommentaatoritööga rahule. "See oli võrratu kogemus. Mulle meeldis see draama ja see, kui finalistid lõid palli august mööda. Siis mõtlesin, et see on ju see, mis mul alatasa saalis juhtub," naljatas Vaher.

"Mulle meeldis see kogemus ka seetõttu, et ma tunnen piljardimaailma väga hästi. Kui ma läheksin tennist kommenteerima, siis see kukuks välja nagu siga läheks kägu õpetama."

Laulja sõnul sai finaalis määravaks Mägi suurem kogemuste pagas. "Mark oli finaalis oma mugavustsoonis, ta on varasemalt Eesti meistritiitli võitnud. Raimo jaoks oli valgusviht ja kogemus uus, aga ta näitas terve turniiri jooksul võrratud mängu. Finaalis tema kogupotentsiaali ei avaldunud, aga kindlasti väga suur austus ja tunnustus ka talle."

Vaher peab ennast keskmisest tõsisemaks piljardimängijaks. "Mul on kotkapilk ja täpne löök. Ma pole hobimängija, kes mängib nädala peale kolm tundi. Ma mängin iga päev kolm tundi. Eks minu naine ikka küsib, et millal siis täna piljardisaalist koju tulen. Kui sa midagi armastad, siis pead sellesse oma tähelepanu suunama ja kõvasti pingutama, siis tulevad ka tulemused. Esimene paaristurniiri võit on mul Markiga koos olemas. Kuhu edasi? Loodetavasti Eesti meistrivõistlustele."