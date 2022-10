Tanel Erm piljardi EMV finaalist: draamat oli kõvasti

"Kommentaatori kabiinis oli samuti väga pingeline. Draamat oli kõvasti," võttis Erm finaali kokku. "Oli näha, et Mark tundis end äärmiselt mugavalt ja enesekindlalt, seevastu Raimo vajas sisseelamiseks aega. Tal isegi oli võimalus Marki eksimuse järel juhtima minna, aga seda võimalust ta ei kasutanud ega ka neid, mis hiljem tekkisid."

Erm tegi piljardiga lähemat tutvust töökoha puhkeruumis. "Mina hakkasin piljardit mängima tänu sellele, et meil tekkis kontorisse piljardilaud, millel ma endiselt mängin. Võistlustel ma enam ei käi, sest kui ma raske töö, higi ja vaevaga välja teenitud tulemused kätte sain, mõistsin, et on aeg proovida teisi spordialasid. Aga tagataskus on mul see trump siiski olemas."

Tehnoloogiaeksperdi sõnul ei too ainult tehnilised oskused piljardis võitu. "Piljardilaual kehtivad teatud füüsikaseadused ja reeglid ning neid teades ja õppides on võimalik ka väga kõrgel tasemel hakkama saada. Selliseid nüansse meeldib mulle kommentaatori kabiinis välja tuua. Muidugi reeglid on üks küsimus ja taktika on teine küsimus, aga kõik ikkagi algab sellest, et kuidas saada kuul sinna kuhu vaja."