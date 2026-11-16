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Juunioride maailmameister Revo Maimre krooniti 9-palli Eesti meistriks

Snuuker ja piljard
Mark Mägi ja Revo Maimre
Mark Mägi ja Revo Maimre Autor/allikas: Toomas Tartes
Snuuker ja piljard

Tallinnas Widescreen Studios toimunud piljardi Eesti meistrivõistluste suures finaalis krooniti 9-palli Eesti meistriks Revo Maimre, kes alistas tiitlikohtumises Mark Mägi tulemusega 11:6.

2024. aastal U-17 vanuseklassi maailmameistriks ja Euroopa meistriks kroonitud Maimre lisas oma saavutuste hulka nüüd ka täiskasvanute 9-palli Eesti meistritiitli.

Finaali jõudmiseks tuli mõlemal sportlasel läbida tugev konkurents. Maimre alistas poolfinaalis Karl Gnadebergi, samal ajal kui Mägi sai jagu Sander Tammest. Mägi teekonna üheks märkimisväärsemaks võiduks kujunes play-off'is saavutatud võit Eesti tippmängija Denis Grabe üle.

Toimetaja: Maarja Värv

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