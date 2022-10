Mehhikos alustab parimalt stardikohalt Verstappen

Kvalifikatsiooni esimeses ja teises voorus oli kiireim Hamilton, kuid viimases voorus teenis parima stardikoha Verstappen ajaga 1.17,775. Hollandlane edestas 0,304 sekundiga teiseks tulnud Russellit.

"Oli hea kvalifikatsioon. Alguses oli tihe rebimine, kuid enne kolmandat vooru tegime mõned parandused ja seejärel leidsin kohe parema rütmi. Esikohale jõudmine on muidugi suurepärane. Esimese kurvini on pikk tee, seega head stardikohta oli kindlasti vaja," rääkis Verstappen pärast ajasõitu.

Teisest reast stardivad kahe kiireima tiimikaaslased Lewis Hamilton ja Sergio Perez. Seejuures Hamilton jäi Russelli parimast ringiajast vaid 0,005 sekundi kaugusele.

Ferrari piloodid Carlos Sainz Jr ja Charles Leclerc said vastavalt viienda ja seitsmenda koha. Ferraride vahele mahtus Valtteri Bottas (Alfa Romeo), esikümnesse jõudsid ka Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso ja Esteban Ocon (mõlemad Alpine).

Mehhiko GP põhisõit algab pühapäeva õhtul kell 22.00.

Kvalifikatsiooni tulemused:

Our final order from qualifying in Mexico!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/eu0AY7bfeC