Ferrari ja Mercedes tegid konkurentidele silmad ette

Esimesel vabatreeningul näitas parimat minekut Sainz Jr, kes edestas vaid 0,046 sekundiga tiimikaaslast Leclerci. Ferraridele järgnes Red Bulli paar Sergio Perez (+0,120) ja Max Verstappen (+0,120), esiviisikusse mahtus ka seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +0,142).

Esimesel treeningul said tavapäraste sõitjate asemel võimaluse Pietro Fittipaldi (Haas), Logan Sargeant (Williams), Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (AlphaTauri) ja Nyck de Vries (Mercedes). Neist kiiremaiks osutus Lawson, kes sõitis välja paremuselt 16. aja (+3,154).

Full classification from FP1! Sergio Perez and Max Verstappen both record the exact same lap time, AND number of laps!



Now that's spooky