Rannula: kui lased vastasel emotsiooni üles, on väga raske järgi võtta

Pärast võite kodus Hollandi klubi Gröningeni ja võõrsil Kiievi Budivelniku vastu pidi Kalev/Cramo alagrupiturniiri kolmandas mängus võõrsil vastu võtma kahepunktilise kaotuse Itaalia klubilt Brindisi. Tasavägise mängu viimastel minutitel tuli Kalev välja kümnepunktilisest kaotusseisust, aga jäi viimaste sekundite korvist ikkagi alla 86:88.

"Võõrsilmängud on sellistes riikides keerulised. Kui lased vastasel emotsiooni üles, on väga raske järgi võtta. Paar korda õnnestus, kõige raskemal momendil saime maa-ala kaitsega üle ja mängu tagasi," kommenteeris Kalevi peatreener Heiko Rannula.

Juhendaja sõnul mängisid allajäämises suurt rolli pallikaotused ja lauavõitlus. "17 pallikaotust - sellega andsime neile liiga palju kergeid korve ja just selliseid emotsionaalseid korve. Siis kindlasti ründelauapallid, kaasaarvatud see viimane, mis lõpuks maksis ka mängu."

"Positiivse poole pealt meeldis see, et võitlesime. Isegi kui jäime kaotusseisu, siis suutsime sellises lõvikoopas mängu tagasi tulla. Kaasa arvatud see viimane minut, kus tulime päris raskest seisust hästi välja," lisas Rannula.

Järgmisel kolmapäeval mängib Kalev/Cramo võõrsil Gröningeniga.