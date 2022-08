Audi liitub 2026. aastal F1 MM-sarjaga

Saksamaa autotootja Audi teatas, et teeb 2026. aastal vormel-1 MM-sarjas debüüdi.

Audi juhatuse esimees Markus Duesmann kinnitas, et Audi registreeris end ametlikult ära. Küll aga pole veel avaldatud, kas MM-sarjaga liitutakse enda tiimiga või lihtsalt varustatakse mõnda tiimi mootoritega.

Audi lubas, et teatab aasta lõpus, millise tiimiga koostööd hakatakse tegema. Eeldatavasti on selleks Sauberi tiim, mis praegu võistleb Alfa Romeona ning spekulatsioonide kohaselt asub Audi võistlema enda nime all.

"Vormel-1 on meie brändile globaalne lava, samas ka väljakutseid pakkuv koht arenduste tegemiseks," ütles Duesmann pressikonverentsil. "Kuna ees ootavad uued reeglid, on meil täpselt õige aeg liituda."

2026. aastast kehtima hakkavad reeglid toovad kaasa jätkusuutliku kütuse kasutamise ning elektrimootorid.