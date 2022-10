Ingebrigtsen tegi Tallinnas enne auhinnagalat intervalltreeningu

"Olen esimest korda Tallinnas, saabusin hommikul. Tegin siin ka intervalltreeningu! Ma pole saanud linna kuigi palju kogeda, aga see tundub kena koht," sõnas Ingebrigtsen intervjuus ERR-ile.

Lisaks Ingebrigtsenile kandideerivad aasta meessportlase kategoorias finalistidena veel Rootsi teivashüppaja Armand Duplantis ning Kreeka kaugushüppaja Miltiadis Tentoglou.

"See on teistsugune kogemus," rääkis Norra täht auhinnagaladest üldiselt. "Muidugi pole see midagi, mida tavaliselt teen, aga see on lõbus asi, mis kaasneb profijooksjaks olemisega. Oleme siin, et tähistada Euroopa kergejõustiku suurepärast aastat."

22-aastane jooksutalent krooniti Eugene'is 5000 meetri jooksu maailmameistriks, kuid oma põhialal 1500 meetri jooksus pidi ta leppima hõbedaga. Küll lisas ta Münchenis auhinnakappi mõlema distantsi EM-kulla.

"Üleüldiselt oli mul väga hea aasta, küll aga teenisin oma põhialal kulla asemel mõned hõbemedalid. Minu jaoks on tähtis iga kord võimalikult hästi esineda, eriti 1500 meetri jooksus. Alati saab midagi parandada ja see pole veel täiuslik, seega jätkan töötamist ja loodetavasti võistlen tulevikus veel paremini," lõpetas Ingebrigtsen.