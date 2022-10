Treeneri auhinna pälvinud Heiko Väät: väga mõnus ja natuke uhke tunne

Varasem kahekordne odaviske Eesti meister on juhendanud sportlasi erinevatel tiitlivõistlustel ning vedanud noortekoondiseid. Miks tänavu esitati auhinnale just 48-aastane Heiko Väät, selgitas Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen.

"Endine sportlane, kes õppis treeneriks ja alustas tööd treenerina ja on terve oma karjääri Audentese Spordiklubis treenerina töötanud. Tema käe alt on läbi käinud mitmed olümpiatasemel odaviskajad - Moonika Aava, Tanel Laanmäe, Magnus Kirt. Sellel aastal ta enda tütar Heti Väät tõi hõbemedali noorte olümpiafestivalilt. Eelmine aasta Elisabeth Pihela kõrgushüppes U-20 EM-pronks, et saavutusi on palju," ütles Berendsen.

Euroopa Kergejõustikuliit tunnustab treenereid igal aastal. Eesti treeneritest on varem samasuguse auhinna saanud näiteks Anne Mägi, Andrei Nazarov, Toomas Merila, Valter Espe, Liivi Eerik, Ille Kukk.

"Nüüd on 23 aasta jooksul tore märkimine Euroopa Kergejõustikuliidu poolt. Endale loomulikult väga mõnus ja selline natuke uhke tunne ka. Eks ta selline naisele ja lastele tunnustus ka, et nad on ära kannatanud minu pikad äraolemised kodunt. Nüüd nad nägid, et ma pole niisama ära olnud kuskil," ütles Heiko Väät.

Treeneritöö juures on Heiko Väädi jaoks kõige meeldivam see, kui noored tahavad särasilmselt sporti teha.

"Tegelikult ongi nende noorte säravad silmad. Kui sa trenni lähed ja nad vaatavad sulle rõõmsate nägudega otsa ja tahavad sporti teha ja üksikud kes mängida tahavad. Mäng ongi nende töö, aga kui sealt välja selekteerida need noored, siis järjest nad tulevad," ütles Heiko Väät.

Heiko Väädi enda tütar saavutas olümpiapäevadel odaviskes hõbemedali ning ka mitmed teised tema õpilased on saanud tiitlivõistlustelt medaleid. Tasub ära mainida, et ka Heiko Väädi naine Ruth Väät on tulnud ühe korra Eesti meistriks odaviskes.

"Tegelikult oli eelmine aasta selline hästi tore algus enda noorsportlastega, kellega väiksest peale sai alustatud. Anna Maria Millendi hõbe ja Elisabeth Pihela pronks Tallinnas. Ja see aasta enda tütar Heti Väät olümpiapäevadel selle hõbeda kaela sai. Need on sellised sündmused, mis minule kui treenerile, on südant soojaks tegevad," lisas Väät.

Väät hoiab suuresti pöialt oma enda tütrele, et ka järgmistel tiitlivõistlustel ta edu saavutaks. "Loodan, et Heti Väät jätkab seda liini, mis tal see aasta läks. Järgmisel aastal saab jälle osaleda olümpiapäevadel. Vaatame, kuidas need järgmised tiitlivõistlused välja kukuvad," kommenteeris Väät.