Ekspert algavast hooajast: NBA on spordiliigana praegu väga ettearvamatu

"NBA on praegu spordiliigana ettearvamatu," tõdes Olgo. "On kuus kuni kaheksa tiimi, kes kõik mõtlevad tiitlivõidu peale ja neil kõigil on realistlikud võimalused tiitliks olemas. Viimase kümne aasta parim tiim Golden State Warriors võib-olla sunnitud loobuma Draymond Greenist, kes lõi treeningul oma meeskonnakaaslast [Jordan Poole'i] ja ei saa Warriorsilt seda raha, mida ta tahab."

"Vahetustehinguid ei olnud sel suvel eriti palju ja need, mis olid, ei ole tiitlivõitmise nimel eriti määravad," jätkas Olgo. "Küll tõusis suvel tiitlinõudlejate esiritta Philadelphia 76ers, kes tõi pingile mitu veterani, kes hakkavad komplementeerima liidrite James Hardeni ja Joel Embiidi mängu."

Peamiste soosikutena tõi Olgo esile tiitlikaitsja Golden State Warriorsi, idakonverentsist Milwaukee Bucksi ja Boston Celticsi ning läänest veel Los Angeles Clippersi ja Denver Nuggetsi.

Sel hooajal käib NBA-s mäng mõnes mõttes ka selle peale, kes jääb viimaste sekka, aga tõmbab pika kõrre draft'i avavaliku teenimise näol. Järgmises draft'is peetakse tõenäoliseks esimeseks valikuks Prantsusmaa tulevikutähte Victor Wembanyamat.

"NBA tegevjuht Adam Silver on hooaja eel tiimidele öelnud, et nad liiga nähtavalt ei kaotaks, sest see muutub piinlikuks. Hoiatus on antud, aga vähemalt kümme tiimi tahavad Wembanyamat," sõnas Olgo.