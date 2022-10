Võistluskeelu saanud Ujah: soovin, et mind oleks testitud enne olümpiat

CJ Ujah paljastas, et kümme naela maksnud toidulisand, mille ta ostis Amazonist, oli Tokyo olümpiamängudel antud positiivse dopinguproovi põhjuseks.

28-aastane Ujah ütleb, et ta võttis toidulisandit, teadmata, et see on saastunud, nädalaid enne olümpiamänge. Tema viimane dopingutest pärineb 2021. aasta maist, mis võeti kolm kuud enne olümpiat.

"Pandeemia ajal tuginesin palju Amazonile, selle asemel, et kasutada enda ümber olevaid inimesi ja ressursse. See oli lihtsalt mugav ja ma ei arvanud, et midagi võiks valesti minna," ütles Ujah The Guardianile.

"Soovin, et mind oleks testitud vahetult enne olümpiat, nii et ma poleks üldse saanud võistlema minnagi. Nii poleks ma oma meeskonnakaaslasi sellisesse olukorda pannud," lisas Ujah.

Suurbritannialt võeti meeste 4 x 100 m teatejooksu hõbemedalid ära. Ujahi meeskonnakaaslane Richard Kilty nimetas tema käitumist lohakaks ja hoolimatuks.

Ujah, kes võib võistlustele naasta alates 5. juunist 2023, kinnitab, et oli "veendunud, et tõde tuleb päevavalgele".

"Nägin Kilty kriitikat ja ma ei saa teda süüdistada. Tal on perekond, tal on lapsed. Ma tunnen talle kaasa ja mõistan positsiooni, kust ta tuleb," lisas Ujah.