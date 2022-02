Suurbritannia sprindinelik jääb Tokyo OM-hõbedast ilma

Ujah andis pärast Tokyo olümpiafinaali dopinguproovi, millest leiti keelatud ainete ostariini ja S-23 jälgi. Reedel teatas CAS, et Ujah eksis mullu dopingureeglite vastu ja nii diskvalifitseeritakse Suurbritannia teatenelik tagantjärele olümpiafinaalist.

Ujah ja tema meeskonnakaaslased Zharnel Hughes, Richard Kilty ja Nethaneel Mitchell-Blake kaotasid napilt Itaaliale, hõbeda võtab nüüd Kanada ja pronksile tõuseb Hiina teatenelik.

27-aastane Ujah ei kaevanud otsust edasi, ent toonitas, et ei tarvitanud dopingut teadlikult. "Võtan spordiarbitraaži otsuse vastu kurbusega," vahendab Suurbritannia kergejõustikuliit sportlase sõnu. "Tahan kinnitada, et manustasin keelatud aineid teadmatult koos toidulisandiga. Tahan vabandust paluda oma meeskonnakaaslaste, nende perekondade ja taustajõudude ees. Mul on äärmiselt kahju, et see olukord on maksnud mu tiimikaaslastele medalid, mille nimel nad nii kaua vaeva nägid ja mida väga väärisid. Jään seda elu lõpuni kahetsema," ütles Ujah.