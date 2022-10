Mercedesed näitasid Jaapani GP vabatreeningul head minekut

Russell oli Hamiltonist 0,235 sekundit kiirem, neile järgnesid Red Bulli piloodid Max Verstappen (+0,851) ja Sergio Perez (+0,899). Reedesel esimesel vabatreeningul oli nobedaim Fernando Alonso (Alpine).

Laupäevaseks kvalifikatsiooniks lubab Suzuka ringrajale kuiva ilma, pühapäevaseks põhisõiduks oodatakse aga vihma. Viimati sõideti Jaapanis etapp enne koroonapandeemiat 2019. aastal.

"See [vabatreening] ei oma nädalavahetusele mõeldes suurt kaalu, aga on tuleviku mõttes heaks kogemuseks," sõnas Russell. "On tore tablool esimeste seas olla ja kahtlemata tegime esimese treeninguga võrreldes suure hüppe, sest olime seal viimaste seas. Põhisõidul võitleme, nagu ikka, kohtade eest esikuuikus."