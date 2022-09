Tein EM-ist: meeskondlikus kaitsemängus oleme näinud väga head taset

Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir on jõudnud poolfinaalideni. Seniseid mänge jälginud endine Eesti koondislane Tanel Tein peab oluliseks märksõnaks kollektiivset kaitset ja rünnakut, mis on suured staarid koju saatnud.

Enne poolfinaale on väljas mitu kõva favoriiti nagu Serbia koos Nikola Jokiciga, Kreeka koos Giannis Antetokounmpoga ja ka Sloveenia koos Luka Donciciga. Esmaklassiliste tähtede vastu on aidanud tugev meeskonnamäng. Poolfinaalides mängivad Saksamaa - Hispaania ja Prantsusmaa - Poola.

"Kõik algab sellest, milline on enda võistkonna kaitse ja oleme näinud meeskondlikus kaitsemängus väga head taset. Kui võtame näiteks Kreeka, siis vastased on suutnud orienteeruda ehk viis mängijat on kõik kaitsemängijad, kes selle Giannise peale lähevad ja teda mitte ära ei nulli, sest Giannis on teinud ju väga hea turniiri - tema enda näitajad on väga head -, aga samas ei ole ülejäänud meeskond kaasa tulnud ja jääb natuke ühekülgseks," selgitas Tein ERR-ile.

"Lisaks väga heale agressiivsele kaitsemängule on nad [edukad võistkonnad] suutnud ka rünnakul võistkondlikult juurde panna. See ei jää ühe-kahe mehe kanda. Oma liidrid teevad kindlasti oma ära, aga punkte tuleb kõigilt. Väga paljud mängud on olnud hästi suure skooriga. Visatakse erinevatelt kohtadelt, kõik viskavad ja kui satub olema hea viskepäev, mida Saksamaa on läbi turniiri näidanud, siis jõutaksegi hea tulemuseni."

Tein prognoosib, et finaalis mängivad Saksamaa ja Prantsusmaa. "Hispaania on olnud läbi aegade olnud selline, kes jõuab küllalt kaugele. Aga tänasel päeval pole Hispaania selline nagu varem. Siiski on nad jõudnud nelja hulka," lausus Tein, kes mängijana ise ühe hooaja ka Berliini Albat esindas.

"Kui Saksamaal peaks olema rünnakul kehvem päev, siis on neil natuke pahasti. Aga kui meeskondlikult teevad nii head tööd nagu seni, siis nad peaks sealt edasi minema. Hispaania on pigem tulnud ja tulnud kuidagi ja saanud sinna nelja hulka ära..."

"Teisest paarist - Prantsusmaa on ka tegelikult rongi alt välja tulnud ja kes peaks ammu juba kodus olema," jätkas Tein. "Viimases mängus Itaalia vastu olid ka võib-olla koju minemas, aga ikka said edasi. Neil on ühtlane sats ja iga mäng mängivad oma taseme välja."

"Poola - seal on üllatusmoment kõige suurem," lausus Tein, kes mängijana esindas ka Wroclawi Slaski ridasid. "Millise enesekindluse poolakad viimasest Sloveenia mängu võidust said - seda järgnev mäng näitab. Ka seal on üpris keeruline ennustada, kes edasi saab."