Juunioride maailmameister Virves: WRC2-s on ees väga kõva seltskond

Robert Virves tuli juunioride maailmameistriks nädalavahetusel lõppenud Akropolise rallil Kreekas, mille ta koos rootslannast kaardilugeja Julia Thuliniga võitis. "Kindlasti on kõik tunded väga positiivsed ja kindlasti on tegemist väga tähendusrikka saavutusega. Hea meel on, et midagi on õigesti tehtud, ja loomulikult, et antud saavutus annab hüppelaua edasi minna järgmisesse klassi," sõnas Virves.

Viimasele rallile Kreekas läks ta vastu kolmandana, liidrite edu tema ees oli aga ainult üks punkt. Virvese enda sõnul jäi ta lõpuni rahulikuks. "Üritasin ainult keskenduda oma asjadele ja teistele tähelepanu mitte pöörata. Ma tahaks uskuda, et väga tark ja kaalutletud sõit oli ja kõik läks nii, nagu pidi minema."

Kokku pääses Virves juunioride WRC viiest etapist poodiumile neljal korral, Horvaatias ja Eestis oli teine ning Portugalis kolmas. Neist raskeimaks hindas värske maailmameister kodust rallit, kus kokkuvõttes tegi rekordilise 17 kiiruskatse võiduga sarja ajalugu.

"Ühtegi lihtsat rallit polnud. Eks kindlasti kodune ralli mingis mõttes võiks sinna alla kuuluda. Loomulikult seal olid ainult võidumõtted, aga esimese päeva lõpus sai oma lolluse tõttu kaotatud palju aega. Teisest küljest, see viis jällegi rekordini, milleni muidu ei oleks jõudnud. Keeruline on välja tuua, aga kindlasti viimane ralli ka, ei olnud just kõige mugavam koht, kus seda tiitlit otsustada."

Juunior WRC sarja võit annab Virvesele õiguse järgmisel hooajal kaasa kihutada WRC2 klassis. "Tuleks seda väga targalt ära kasutada, et väga kõva seltskond on seal ees, kellega seal esimene aasta võidu sõita... mitte võimatu, aga päris keeruline. Tuleb anda endast kõik ja eks siis paistab, ehk läheb hästi."