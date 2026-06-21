Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

Elevandiluurannik läks Torontos toimund kohtumist Saksamaa vastu juhtima 30. minuti, kuid mängis teisel poolajal edu maha ning pidi leppima 1:2 kaotusega. "Oleme kaotusega päris pettunud, suutsime väga tugeva Saksamaa koondise vastu värava lüüa. Eks erinevus on kogemuses, me kõhklesime mängu lõpus, kui häid võimalusi saime," sõnas Elevandiluuranniku peatreener Emerson Fae.

Endine Elevandiluuranniku koondislane väljendas oma pettumust olukorras, kus sakslane Nathaniel Brown pani palli mängu, kui Elevandiluuranniku kaitsja Wilfried Singo tohtriabi vajas. "Ütlesin [Brownile], et ta oleks alandlikum. Ta mängus hea mängu ja ei pea meiega niimoodi rääkima kuna on kaotusseisus ja tahab võita," ütles treener.

"Oleksime tahtnud sakslastelt rohkem fair play'd. Nad oleksid võinud meile palli tagasi anda, kui Singo vigastada sai. Nad on suur jalgpalliriik ning eeskujuks ka meile, aga selles olukorras olin neis pettunud," lisas Fae.

Saksamaa kindlustas oma teise võiduga edasipääsu sõelmängudele ning kohtub alagrupiturniiri viimases mängus Ecuadoriga, kes sai Elevandiluurannikult kaotuse ning mängis Curacaoga väravateta viiki. Elevandiluurannik mängib viimases kohtumises seega Curacaoga ning kindlustab võiduga koha sõelmängudel, kuhu koondis seni jõudnud ei ole.

"Tahame Elevandiluuranniku ajalugu teha, lähme viimasele mängule vastu heas tujus ja naudime mängu," ütles ründaja Amad Diallo. "See on meie jaoks väga oluline hetk, uue põlvkonna jaoks. Teame, kui palju meie tiimis kvaliteeti on. Aga peame endale keskenduma, see ei tule kerge mäng."

Curacao ja Elevandiluuranniku kohtumist näeb neljapäeval ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel.