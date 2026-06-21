X!

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

Jalgpalli MM
Elevandiluuranniku peatreener Emerse Fae ja Saksamaa kapten Joshua Kimmich
Elevandiluuranniku peatreener Emerse Fae ja Saksamaa kapten Joshua Kimmich Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Põhja-Ameerikas toimuva jalgpalli MM-finaalturniiri võidukalt alustanud Elevandiluurannik jätkas kaotusega, kui Saksamaa neljanda üleminuti tabamusega 2:1 võidu vormistas.

Elevandiluurannik läks Torontos toimund kohtumist Saksamaa vastu juhtima 30. minuti, kuid mängis teisel poolajal edu maha ning pidi leppima 1:2 kaotusega. "Oleme kaotusega päris pettunud, suutsime väga tugeva Saksamaa koondise vastu värava lüüa. Eks erinevus on kogemuses, me kõhklesime mängu lõpus, kui häid võimalusi saime," sõnas Elevandiluuranniku peatreener Emerson Fae.

Endine Elevandiluuranniku koondislane väljendas oma pettumust olukorras, kus sakslane Nathaniel Brown pani palli mängu, kui Elevandiluuranniku kaitsja Wilfried Singo tohtriabi vajas. "Ütlesin [Brownile], et ta oleks alandlikum. Ta mängus hea mängu ja ei pea meiega niimoodi rääkima kuna on kaotusseisus ja tahab võita," ütles treener.

"Oleksime tahtnud sakslastelt rohkem fair play'd. Nad oleksid võinud meile palli tagasi anda, kui Singo vigastada sai. Nad on suur jalgpalliriik ning eeskujuks ka meile, aga selles olukorras olin neis pettunud," lisas Fae.

Saksamaa kindlustas oma teise võiduga edasipääsu sõelmängudele ning kohtub alagrupiturniiri viimases mängus Ecuadoriga, kes sai Elevandiluurannikult kaotuse ning mängis Curacaoga väravateta viiki. Elevandiluurannik mängib viimases kohtumises seega Curacaoga ning kindlustab võiduga koha sõelmängudel, kuhu koondis seni jõudnud ei ole.

"Tahame Elevandiluuranniku ajalugu teha, lähme viimasele mängule vastu heas tujus ja naudime mängu," ütles ründaja Amad Diallo. "See on meie jaoks väga oluline hetk, uue põlvkonna jaoks. Teame, kui palju meie tiimis kvaliteeti on. Aga peame endale keskenduma, see ei tule kerge mäng."

Curacao ja Elevandiluuranniku kohtumist näeb neljapäeval ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekande vahendusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

MM-i tänased mängud
18.50
ETV2
H-alagrupp
Hispaania – Saudi Araabia
Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Marti Pähn

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

11:35

TÄNA OTSE | Hispaania tahab vältida teist järjestikust libastumist

11:31

Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

10:48

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

08:59

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

01:16

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

20.06

Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse Uuendatud

20.06

Ancelotti: Neymar peaks Šotimaa mänguks valmis olema

20.06

Güler vabandas Türgi toetajate ees: nutame teiega koos

20.06

Brasiilia sai esimese võidu, Türgi piirdub alagrupiturniiriga Uuendatud

20.06

VIDEO | Kohtuniku kramp peatas USA - Austraalia mängu

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

12:12

Eesti epeenaiskond alistas EM-i avamatšis Rumeenia

11:35

TÄNA OTSE | Hispaania tahab vältida teist järjestikust libastumist

11:31

Curacao puurilukk: minu auks võiks kuju püstitada!

10:48

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

10:13

Rio olümpiavõitja naasis viieaastase keelu alt soliidse ajaga

09:38

Ümber Saadjärve jooksu võit läks Itaaliasse

08:59

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

08:43

Clark liigub jõudsalt teise USA lahtiste võidu suunas

08:05

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

01:16

Vahetusmees Undavi teise poolaja väravad viisid Saksamaa alagrupist edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo