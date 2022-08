Verstappen demonstreeris teisel treeningul võimu

Esimese treeningu nobedaim oli hispaanlane Carlos Sainz (1.46,538), kes edestas tiimikaaslast Charles Leclerci vaid 0,069 sekundiga. Kolmanda aja sõitis välja Verstappen, kaotades Sainzile 0,217 sekundiga.

Sainz, Leclerc and Verstappen lead the way after first practice... #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/ZgIKhpIAL4