NBA draft'i teine valik peab algava hooaja vahele jätma

Oklahoma City Thunderi korvpallimeeskond teatas neljapäeval, et tänavuses draft'is teisena valitud Chet Holmgren peab jalavigastuse tõttu vahele jätma kogu järgmise NBA hooaja.

213 sentimeetri pikkune Holmgren vigastas jalga laupäeval Seattle'is toimunud mängus, kui üritas pidurdada LeBron Jamesi kiirrünnakut. Võistkonna sõnul on tegemist labajala pöialuu vigastusega.

"Teame, et Chetil on Oklahoma City võistkonna ja kogukonna liikmena ees pikk karjäär. Üks peamisi faktoreid, mis meile Cheti puhul muljet avaldas, oli tema otsustavus ja keskendumisvõime. Loodame, et samasugune püsivus viib ta läbi ka sellest katsumusest," sõnas tiimi pealik Sam Presti neljapäeval.