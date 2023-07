Kogu eelmise hooaja vahele jätnud NBA draft'i teine valik näitas talenti

Oklahoma City Thunder valis 216 cm pika ülikoolikorvpalli Gonzagas mänginud Holmgreni draft'is hilisema NBA aasta uustulnuka Paolo Banchero järel teisena, ent augusti lõpus vigastas ta näidismängus pöialabaluud ja pidi kogu eelmise hooaja vahele jätma.

Esmaspäeval alanud NBA suveliiga hooajal tuli Holmgren Thunderi 95:85 võidumängus Utah Jazzi üle taas väljakule ning kuigi avaveerand möödus tema jaoks keeruliselt, tabas ta teisel perioodil seitsmest viskest viis ja demonstreeris pealtvaatajatele oma pikkuse kiuste unikaalseid mängujuhivõimeid.

"See on uuenduslik [new-school] korvpall," naeris Holmgren intervjuus ESPN-ile. "Tahtsin mängu alustada agressiivselt. Mõistagi võib nii eksida, mööda visata, see on lihtsalt osa mängust. Eksimused juhtuvad igal juhul - kui oled sada mängu järjest väljakul käinud või terve hooaja vahele jätnud."

Holmgren lõpetas mängu 15 punkti, üheksa lauapalli ja nelja blokiga. Thunder ja Jazz mängivad koos Memphis Grizzliesi ja Philadelphia 76ersiga Salt Lake City suveliigat, samal ajal toimub Sacramentos kuue tiimi osalusel California Classic turniir. Ametlik NBA suveliiga, kus Chicago Bullsi eest tuleb väljakule ka Henri Drell, algab Las Vegases reedel.