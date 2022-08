Karlson: hooaja lõpuks on toss korralikult väljas

"Andsin endast kindlasti kõik! Pärast sõitu tuli ka toit välja. See oli kõik, mis täna anda oli," tunnistas Karlson intervjuus ERR-ile. "Selle üle olen väga rõõmus. Aga mis heameelt ei valmista, on see aeg, mis on isiklikust rekordist kuus sekundit kehvem. Ehk hooaja lõpuks on toss korralikult väljas."

"Nagu näha oli, tuli sõita kolm sekundit kiiremini, rääkides esimesest poolest. Praegu oli ka palju mängus - järgmiseks aastaks Euroopa mängude pilet. Väike lootus veel püsib, sest osadel sportlastel on käes topeltpiletid. Sõltub, kuidas ümberjagamised toimuvad."

Olümpiadistantsil ehk 1000 meetris sai Karlson EM-il 13. koha. "Siin oli kõik väga halvasti. Ei hakka seda asja ilustama. Kui MM-il tegin väga head sõidud, siis see pilt siin oli väga trööstitu," jäi ta väga kriitiliseks. "Aga nagu ma ütlesin, toss on selleks võistluseks täiesti väljas."

Tänavuseks hooajaks valmistus Karlson uue peatreeneri juhendamisel. "Tundus, et metoodika töötab päris hästi, aga jällegi - hooaja lõpp on ära vajunud. Kui vaatan oma füüsist või finaali pääsemise aegu, siis tegelikult füüsilise võimekuse taha see küll jääda ei tohiks."

"Pigem on vaimne võimekus, mis tahab tööd ja vaeva ja kindlasti nipet-näpet ka tehniline pool. Midagi hullu seal ei ole, aga need on kaks asja, mille kallal tuleb kõvasti vaeva näha, et stabiilsus saavutada."

Paremate tulemusteni jõudmisel on jäänud vajaka i-le täpi panemisest. "Põhjaladumine on mul väga hästi välja tulnud. Eriti Itaalia koondisega koos treenides. Pigem on katsumus viimane lihv. Et võtta endal võistlustel kõik välja. Tihtipeale teen 90-95 protsendi sõite, sada jääb kuhugi nurga taha peitu."

Tulevase hooaja veel vahetab eestlane ka paati. "Laias laastus on see tunnetuse või stiili küsimus. Kõik paadifirmad ja aerud on võimelised võitma. Ma ise võtangi sügisel vastu väikese muudatuse - vahetan paati. Aga ma ei usu, et see mingi meeletu muudatus on."