Nõlvak ja Tiisaar pärast võitu: kõige rohkem rõõmu tegi omavaheline koostöö

"Kõige rohkem rõõmu tegi omavaheline hea koostöö. Niimoodi on hea mängida," oli Nõlvaku esimene kommentaar pärast mängu.

Päev varem pidi Eesti rannavolleduo tunnistama šveitslaste paremust, kuid sakslaste vastu tundus kõik klappivat.

"Mõned viimased mängud alates Hamburgist on olnud minul personaalselt kihk mängida paremini, kui mul on välja tulnud. On olnud kangutamist ja punnitamist, mis on koostööd lõhkunud," sõnas Tiisaar.

Sakslaste vastu mängides olid mõlema geimi algused tasavägised, kuid seejärel suutsid Nõlvak ja Tiisaar oma paremuse maksma panna.

"Tulid hästi agressiivselt ja suure energiaga peale, aga ei jõudnud seda pikalt hoida. Me mängisime stabiilsemalt ja mingi hetk nemad vajusid ja meie jätkasime," ütles Nõlvak.

Tiisaare sõnul said nad Nõlvakuga kaitses hästi pallid kätte, kuid lihtsalt ei suutnud neid punktiks ära lüüa.

"Paanikat ei olnud. Esimesed kümme punkti saime kõik pallid kaitses kätte, kuid ei suutnud neid punktiks teha," lisas Tiisaar.

"Lihtsaid vastaseid ei olegi olnud, aga nüüd läheb veel tummisemaks," kommenteeris Nõlvak.

Järgmine matš toimub eestlaste jaoks reedel, 19. augustil. Tiisaar usub, et kui enda mäng järgmiste vastaste vastu hästi käima saada, siis on kõik võimalik.

"Arvan, et ega see mäng on ka enda soorituses kinni. Kui meil on koostöö hea ja kui survestame neid servil, siis võiks positiivselt meile lõppeda. Puudub hea teadmine nende kohta," sõnas Tiisaar.